Показатель заболеваемости COVID в России за неделю вырос на 38%

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявлен 33 тыс. 61 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 августа передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5172), в Петербурге (4410) и Московской области (1980). Меньше всего — в Ненецком округе (1 случай), Магаданской области (25 случаев) и в Ингушетии (20 случаев).

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 150 404.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1704. За этот же период 22 281 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 306 867.

За сутки умерли 57 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 617 человек.

Показатель заболеваемости в стране на 100 тыс. населения за прошедшую неделю увеличился на 38,4% по сравнению с предыдущей.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах РФ, в том числе в 23 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране», - говорится в сообщении.

Рост показателя COVID отмечается восьмую неделю подряд. На минувшей неделе было отмечено резкое увеличение числа новых случаев, приблизившихся к более 40 тыс. за сутки.