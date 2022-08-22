В Самарканде пациент и донор умерли после первой в регионе операции по трансплантации печени

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CentralAsia (UZ) - В Самаркандском областном многопрофильном медицинском центре впервые в истории медицины региона трансплантологами центра совместно с сотрудниками Самаркандского государственного медицинского университета была проведена операция по трансплантации печени.

57-летняя больная страдала циррозом печени на стадии субкомпенсации, ее донором стала ее 35-летняя дочь. Донор возлагала большие надежды на выздоровление мамы, передает издание Kun.uz.

«У моей жены было много проблем в последние два года. Прошла ряд обследований и процедур. После обследований в Самаркандском областном многопрофильном медицинском центре врачи рекомендовали операцию здесь. Сначала я пытался стать донором, врачи объяснили, что это нецелесообразно. После этого моя дочь стала донором. Операция прошла хорошо, и мы надеялись, что жена и дочь встанут на ноги. Однако до выписки из больницы умерла сначала мать, а потом и дочь. Такова воля Аллаха», – сказал Абдумалик Курбанов.

Больная женщина умерла 12 августа, донор – 16 августа.

У женщины, которая стала донором, остались муж и трое детей. Ее муж находился в России во время операции. Он дал письменное согласие и отправил документ в электронном виде врачам.

Операция, которая состоялась 9 августа, длилась 13 часов 20 минут. В операции участвовали 8 врачей-трансплантологов, 5 врачей-анестезиологов, 2 трансфузиолога, 5 операционных медсестер и 5 медицинских сестер.

«Мы успешно провели сложную операцию, и это стало еще одним достижением медицины Самаркандской области. Мы основательно готовились к этой операции. Для этого наши сотрудники повысили квалификацию в Москве, Казани, Киеве, Стамбуле и Анкаре. Кроме того, нас поддерживали сотрудники Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова», – сказал тогда главный врач Самаркандского областного многопрофильного медицинского центра, заведующий кафедрой Самаркандского государственного медицинского университета Лутфулло Махмонов.

Для проведения операций по пересадке человеческих органов в центр за счет средств местного бюджета было доставлено современное медицинское оборудование на 10 млрд сумов ($913 тыс.).