Российские войска за ночь поразили 8 украинских пунктов ВСУ, - Минобороны России

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские войска за ночь поразили 8 украинских пунктов ВСУ и 5 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил 22 августа официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«За сутки поражены 8 пунктов управления ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах. Уничтожены 6 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Первомайское Николаевской области, Новоалександровка Херсонской области, Зеленодольск Днепропетровской области, Звановка, Славянск и Черкасское Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области, уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Курдюмовка Донецкой Народной Республики - пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США.

Также в рамках контрбатарейной борьбы подавлены:

2 взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Кодема и Соледар;

3 взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Серебрянка и Маяки в Донецкой Народной Республике и Лиманы в Николаевской области;

2 взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Коробочкино и Чугуев Харьковской области.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Благодатное, Степное в Донецкой Народной Республики, Чкалово в Херсонской области и Двуречное в Харьковской области. Кроме того, уничтожено в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 8 реактивных снарядов «Хаймарс» в районе Каховки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 единиц орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники», - проинформировал он.