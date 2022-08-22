Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) - В понедельник прошел телефонный разговор между президентами Узбекистана и России, в ходе которого лидеры обсудили предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Сегодня, 22 августа, в ходе беседы главы государств продолжили обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-узбекистанского сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества.