Засуха в Китае: Пересохла река Янцзы — третья по величине река в мире. Это привело к нехватке электроэнергии

// NBC News

CentralAsia (CA) - Засуха привела к пересыханию некоторых рек в Китае, в том числе части Янцзы, что повлияло на гидроэнергетику, остановило судоходство и вынудило крупные компании приостановить свою деятельность. Об этом пишет The Guardian.

19 августа было выпущено общенациональное предупреждение о засухе, поскольку, по прогнозам, затяжная и сильная волна тепла на густонаселенном юго-западе Китая продолжится и в сентябре. Потеря потока воды в обширную гидроэнергетическую систему Китая вызвала «серьезную ситуацию» в провинции Сычуань, которая получает более 80% своей энергии от гидроэнергетики.

21 августа администрация провинции заявила, что ситуация — «особо серьезной опасности», при этом поток воды в водохранилища гидроэлектростанций Сычуани упал вдвое. Тем временем спрос на электроэнергию этим летом увеличился на 25%.

На прошлой неделе провинция ограничила подачу электроэнергии тысячам заводов и ввела нормирование потребления электроэнергии в общественных местах из-за нехватки электроэнергии. Toyota, Foxconn и Tesla входят в число компаний, которые, как сообщается, временно приостановили работу на некоторых заводах за последние 2 недели. 21 августа газета South China Morning Post сообщила, что планы по возобновлению производства на этой неделе отложены.

Янцзы — третья по величине река в мире, обеспечивающая питьевой водой более 400 млн китайцев, и самый важный водный путь для экономики Китая. Она также имеет решающее значение для глобальной цепочки поставок, но этим летом уровень воды достиг рекордно низкого уровня, когда высыхают целые участки и десятки притоков. Также оказались закрыты судоходные пути в среднем и нижнем течении реки.

Власти пострадавших регионов Китая спешат обеспечить подачу воды и электроэнергии, поскольку в регионе приближается сезон сбора урожая водоемких культур, таких как рис и соя. В воскресенье власти слили 980 млн кубических метров воды из водохранилищ, чтобы пополнить нижний уровень реки.

Засуха затронула по меньшей мере 2,46 млн человек и 2,2 млн га сельскохозяйственных угодий в Сычуани, Хэбэе, Хунани, Цзянси, Аньхое и Чунцине. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, более 780 тыс. человек нуждаются в прямой государственной поддержке из-за засухи. Питьевую воду доставляют грузовиками в районы, где полностью иссякли запасы для снабжения жилых домов. Как заявило на прошлой неделе министерство по чрезвычайным ситуациям, только высокие температуры в июле привели к прямым экономическим потерям в размере 2,73 млрд юаней ($400 млн), затронув 5,5 млн человек.

В городе Чунцин уровень воды упал, обнажив ранее затопленные буддийские статуи, которым около 600 лет.

Страдает не только китайская Янцзы. Крупные реки по всему миру пересыхают из-за разрушительных волн рекордной жары, включая Рейн и Луару в Европе и реку Колорадо в США.

Бернис Ли, председатель консультативного совета акселератора устойчивого развития Chatham House в Лондоне, заявила, что общества, включая Китай, остаются «неподготовленными и недостаточно подготовленными» к серьезным событиям с малой вероятностью, таким как экстремальные засухи и аномальная жара.

Китайские власти неоднократно связывали засуху и жару с изменением климата. Чэнь Лицзюань, главный синоптик Национального климатического центра страны, на прошлой неделе назвал комбинированную волну тепла и засухи «скороваркой».

«Мы должны признать тот факт, что подобные волны тепла будут часто возникать в будущем… это станет новой нормой», — говорит Чэнь.

Однако непосредственное влияние на поставки электроэнергии оказало давление на обязательства Пекина в отношении изменения климата. На прошлой неделе вице-премьер Хань Чжэн заявил, что правительство усилит поддержку производства электроэнергии на угле.

Введены предупреждения о продолжающихся высоких температурах и небольшом количестве осадков. Предупреждение о «красной жаре» — самый высокий уровень опасности — было объявлено в воскресенье 10-й день подряд на больших участках страны.