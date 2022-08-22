По итогам семи месяцев года внешнеторговый оборот Узбекистана превысил $28 миллиардов

CentralAsia (UZ) - В январе-июле внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 28102,9 миллиона долларов США, сообщает Госкомстат РУз.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 6,344 миллиарда долларов (+29,2%).

При этом в структуре внешнеторгового оборота экспорт составил (11272,4 миллиона долларов) из них товары (6300,1 миллиона долларов), услуги (2001,3 миллиона долларов) и золото (2970,9 миллиона долларов).

Импорт (16830,5 миллиона долларов) - товары (15434,8 миллиона долларов) и услуги (1395,7 миллиона долларов).

Сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму (- 5558,1 миллиона долларов).