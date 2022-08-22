В Китае вызовут искусственный дождь для спасения урожая от засухи

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- 17:25, 22 августа 2022
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|Предыстория: Засуха в Китае: Пересохла река Янцзы — третья по величине река в мире. Это привело к нехватке электроэнергии
CentralAsia (CA) - Власти Китая запланировали вызвать искусственный дождь с помощью химикатов для спасения урожая от рекордной засухи. Об этом 21 августа сообщило агентство Associated Press (AP).
Текущее лето в Китае стало самым жарким за 61 год. Засуха наполовину опустошила водохранилища и привела к увяданию посевов. На прошлой неделе, чтобы сэкономить электроэнергию для домов, были закрыты заводы в провинции Сычуань. Причиной стал резко выросший спрос на кондиционеры, который вызван температурным режимом, достигающим +45 градусов жары.
По оценке министра сельского хозяйства Тан Жэньцзяня, предстоящие 10 дней являются «ключевым периодом устойчивости к повреждениям» для урожая риса на юге КНР.
Китайские власти примут экстренные меры для спасения осеннего урожая зерна, который составляет 75% от годового урожая страны, вызвав искусственный дождь с помощью химикатов.
Также засуха привела к высыханию некоторых рек в Китае, в том числе части реки Янцзы, что повлияло на гидроэнергетику, остановило судоходство и вынудило крупные компании приостановить свою деятельность.