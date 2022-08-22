Гурбангулы Бердымухамедов открыл новые здания Управления для самообеспечения армии продуктами

CentralAsia (TM) - 21 августа председатели верхней и нижней палат парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Гульшат Маммедова открыли новые здания Хозяйственного управления военных и правоохранительных органов при Государственной пограничной службе, сообщает госинформагентство ТДХ.

Управление занимается развитием подсобных хозяйств в военных и правоохранительных органах. Планируется, что в результате реформы военные смогут сами обеспечивать себя необходимым продовольствием.

Какие именно здания были открыты на пограничном военном объекте, не уточняется.

Как пишет ТДХ, осматривая военную часть руководители Милли Генгеша (парламента) осмотрели спальные казармы и столовую на 150 мест, где «поинтересовались калорийностью и ассортиментом блюд для военнослужащих». Здесь же пограничники рассказали, что в свободное время увлекаются музыкальным искусством, и исполнили песню о Родине.

Для экс-президента на территории комплекса устроили выставку продукции, которую производят военные: виноград, яблоки, сливы, огурцы, помидоры, капуста и мясомолочные продукты. Из этих продуктов для военных также изготавливают соки и варенья, отметили служащие на погранзаставе.

Также руководителям парламента показали, как военнослужащие ухаживают за высаженными деревьями и рассказали о методах орошения, черенкования плодовых пород.

Продолжая инспекцию, Бердымухамедов сообщил, что распорядился передать выращенные в Хозяйственном управлении фрукты и овощи детям-сиротам из Дворца «Döwletliler köşgi», которые сейчас отдыхают в Гёкдере и от имени президента Сердара Бердымухамедова подарил главе Управления два мини-автобуса и трактор.

В завершение руководителям палат парламента показали ахалтекинских коней и алабаев, которых также содержат военнослужащие и используют их в военных структурах.