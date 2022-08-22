За сутки ВСУ сбили 7 российских беспилотников и вертолет, - Минобороны Украины
- Азия и мир, политика
- 17:04, 22 августа 2022
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Российский ударный беспилотник «Охотник».
CentralAsia (CA) - За 21 августа воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 7 российских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВСУ подбили вертолет. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
«21 августа зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты «Калибр» и Российский вертолет Ка-52», - говорится в сообщении.
Также авиация ВВС нанесла около 10 авиаударов по позициям российских военных.
«Нанесено огневое поражение по боевой бронированной технике, взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, зенитным ракетным комплексам, живой силе и логистике врага», - информирует Минобороны Украины.
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