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За сутки ВСУ сбили 7 российских беспилотников и вертолет, - Минобороны Украины
Российский ударный беспилотник «Охотник».
Российский ударный беспилотник «Охотник».
// Минобороны России

CentralAsia (CA) -  За 21 августа воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 7 российских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВСУ подбили вертолет. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«21 августа зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты «Калибр» и Российский вертолет Ка-52», - говорится в сообщении.

Также авиация ВВС нанесла около 10 авиаударов по позициям российских военных.

«Нанесено огневое поражение по боевой бронированной технике, взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, зенитным ракетным комплексам, живой силе и логистике врага», - информирует Минобороны Украины.

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