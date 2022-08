На Тайвань прибыла делегация японских депутатов

CentralAsia (CA) - На Тайвань с трехдневным визитом прибыли Кэйдзи Фуруя и Минору Кихара, депутаты правящей Либерально-демократической партии Японии и депутаты нижней палаты парламента. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Тайваня.

Члены делегации в ходе визита встретятся с высокопоставленными тайваньскими чиновниками, в том числе с главой администрации острова Цай Инвэнь. Повестка визита японских политиков не уточняется.

«Сердечно приветствуем давних друзей Тайваня Кэйдзи Фурую и Минору Кихару. Визит членов палаты представителей Японии демонстрирует твердую поддержку нашего единомышленника и соседа перед лицом недавних провокаций. Надеемся, что эти три дня станут для них плодотворными и полезными», - пишет МИД Тайваня.

A hearty welcome to #Taiwan’s?? longtime friends, @Furuya_keiji & @kihara_minoru. The visit of the members of #Japan’s?? House of Representatives shows our like-minded neighbor’s staunch support in the face of recent provocation. We wish them a fruitful & rewarding 3-day stay. pic.twitter.com/IwLaBVWcPn