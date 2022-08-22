В Узбекистане с 1 января НДС снизят до 12%, - Шавкат Мирзиеев

- Узбекистан, общество
- 17:21, 22 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 августа в ходе открытого диалога с предпринимателями анонсировал меры по снижению налога на добавленную стоимость.
Мирзиеев заявил, что экономика еще не полностью восстановилась из-за пандемии, и нашлись чиновники, которые предложили отложить снижение ставки НДС в связи с тем, что ситуация в мировой экономике нехорошая.
«Нужно открыто сказать, кое-кто предлагал: "экономика еще не восстановилась после пандемии, в мировой экономике неблагоприятная ситуация, поэтому давайте отложим это на потом". Но хочу заверить вас: мы никогда не свернем с пути реформ и с 1 января 2023 года снизим ставку налога на добавленную стоимость до 12 процентов!», - сказал Шавкат Мирзиёев.
Глава государства также отметил, что один из самых проблемных вопросов для малого и среднего бизнеса связан с исчислением и возвратом налога на добавленную стоимость.