Узбекистан упразднит уголовную ответственность за нарушение правил торговли

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 августа в ходе открытого диалога с предпринимателями заявил об отмене наказаний для предпринимателей.

«В целом проблема, вот уже 30 лет беспокоящая предпринимателей, действующих в сфере торговли, также будет устранена, то есть уголовная ответственность за нарушение правил торговли (статья 189 Уголовного кодекса) будет полностью отменена», - сказал президент.

По словам главы государства, в отношении субъектов малого бизнеса, допустивших ошибку в первый раз, меры наказания применяться не будут. Вместо этого будет внедрена система, при которой налоговые органы будут помогать устранять недостатки.

Размер штрафов также не должен превышать сумму налогов, уплачиваемых предпринимателями.

Ранее президент озвучил, что за прошедшие 3 года в Узбекистане следователями арестовано имущества на сумму в 2 раза больше выявленного ущерба (1,5 триллиона сумов, что эквивалентно $137 млн.).

Отныне обоснованность каждого случая ареста будет рассматриваться судом, решение будет принимать только суд.

Кроме того, будет объявлен трехлетний мораторий на введение новых видов ответственности и мер наказания в отношении предпринимателей.

Также, в случае принятия новых актов законодательства, накладывающих на предпринимателей новые обязанности, в течение 6 месяцев предприниматели не будут наказываться за допущение ошибки.