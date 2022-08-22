Украинские спецслужбы организовали убийство политолога Дарьи Дугиной, - ФСБ России

CentralAsia (CA) - Федеральная служба безопасности России раскрыла убийство журналистки Дарьи Дугиной, пишет Центр общественных связей ведомства.

«Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения», - говорится в релизе.

Вовк вместе с 12-летней дочерью приехала в Россию 23 июля и снимала квартиру в доме, где проживала Дугина, чтобы собирать информацию о ней, утверждает ФСБ России.

Для наблюдения за девушкой исполнительница преступления использовала Mini Cooper. При въезде в Россию у машины были номера ДНР — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские, 172AJD02, а при выезде — украинские, AH7771IP.

В день убийства Вовк с дочерью находилась на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя, а вечером совершила управляемый подрыв Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка.

После этого Вовк с девочкой выехала через Псковскую область в Эстонию.

Материалы расследования передали в Следственный комитет.

Дарья Дугина — дочь известного политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Они вдвоем приехали на фестиваль «Традиция», который проходил 20 августа в Подмосковье.

После окончания мероприятия отец и дочь Дугины предполагали уехать вместе, но в итоге отправились в разных автомобилях. Машина его дочери взорвалась через несколько минут после отъезда.

Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства, совершенного общественно опасным способом.

По словам очевидцев, автомобиль взорвался во время движения. За рулем находилась женщина, она погибла. Следственный комитет подтвердил, что это была Дарья Дугина.

Александр Дугин он выступал за ввод российских войск в Украину и оккупации практически всей ее территории.

Дарья Дугина разделяла идеи отца и также занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Киев не имеет отношения к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной. Он подчеркивал, что Украина — «не криминальное, и тем более не террористическое государство».