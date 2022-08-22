Президент Узбекистана направил соболезнования главе Кыргызстана в связи с гибелью кыргызстанцев в ДТП

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 22 августа, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с гибелью и травмированием граждан в страшном ДТП.

Выразив глубокие соболезнования братскому народу Кыргызстана, глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим, — заявили в пресс-службе президента Узбекистана.

В результате аварии на трассе в Ульяновской области России погибли 16 человек, в том числе 14 кыргызстанцев. По предварительной версии, фура совершила наезд на стоявший микроавтобус. В результате он оказался зажатым двумя грузовыми авто.