Консульство Туркменистана в Стамбуле взяли «под усиленную охрану», - СМИ

CentralAsia (TM) - Консульство Туркменистана в Стамбуле в настоящее время находится под усиленной охраной. Неделей ранее там избили активистов, пытавшихся передать открытое письмо президенту страны, передает turkmen.news.

Граждане Туркменистана, которым надо сдать паспорта на продление или получить уже продленные документы, занимают очередь у ворот консульства ранним утром. В 7 часов сотрудники открывают ворота, чтобы толпа не скапливалась на улице. После этого посетители ждут начала рабочего дня уже внутри.

«У входа дежурят турецкие полицейские в автобусе, а также три солдата с автоматами, — рассказывает источник. — А в 40 метрах стоят сотрудники Çevik Kuvvet — подразделения, занимающегося борьбой с беспорядками. Внутри консульства всю работу выполняют три молодых парня, одетые не по дресс-коду, в обычных футболках. Двое из них не владеют турецким языком».

По наблюдениям источников, один из сотрудников ведет себя грубо, угрожает недовольным, что те «никогда не получат свои паспорта», а также пренебрежительно относится к гражданам — этническим узбекам. Второй сотрудник более лояльный. А третий сидит внутри здания и занимается не паспортами, а какими-то другими делами.

Документы, которые необходимы для продления паспорта, должны быть вложены в файлы, которые само консульство продает за 5 лир (при рыночной стоимости 0,8 лиры). Возможно, после приема документов те же файлы перепродаются снова.

До пандемии COVID-19 и закрытия границ консульства Туркменистана за рубежом вообще не продлевали загранпаспорта, для этого необходимо было вернуться на родину. В первое время после начала пандемии эта работа также не выполнялась, в связи с чем люди с просроченными паспортами оказались в безвыходном положении. Затем дипломаты все-таки начали ставить в паспорта штампы о продлении срока действия, но, как можно видеть, организована эта работа не лучшим образом. При этом источники сообщают, что за ускоренное проставление штампов в консульствах в Стамбуле и Казани требуют взятки.

16 августа несколько активистов пришли к консульству Туркменистана в Стамбуле, чтобы передать президенту Сердару Бердымухамедову письмо о нехватке вывозных авиарейсов. Из здания вышли шестеро сотрудников, избившие пятерых активистов. Одному пострадавшему, 38-летнему Атамураду Сапарову, потребовалась помощь медиков. Затем турецкая полиция задержала Сапарова и еще одну активистку, Дурсолан Таганову.