В Узбекистане создадут Общественный совет по поддержке предпринимателей

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 августа в ходе открытого диалога с предпринимателями заявил о кардинальном пересмотре деятельности Торгово-промышленной палаты и ее территориальных отделов.

Согласно данным, Палата отныне будет:

объединять предпринимателей районов, городов, на практике заниматься выявлением волнующих их проблем и вопросов;

организовывать в каждом районе и городе бизнес-школы на основе передовых методик;

иметь право вносить хокимам и другим руководителям на местах представления, обязательные для рассмотрения;

проводить не менее двух раз в месяц критические обсуждения с местными кенгашами и хокимами.

Вместе с тем Торгово-промышленная палата получит полномочия:

— вносить в правительство вопросы, обязательные к рассмотрению;

— подавать в интересах предпринимателя иски в Верховный суд и заявления об обжаловании решений судов по экономическим, административным и уголовным делам.

Торгово-промышленная палата будет полностью выведена из подчинения Правительства.

Для реализации всех вышеперечисленных предложений при президенте образуют Общественный совет по поддержке предпринимателей. Шавкат Мирзиёев поручил организовать его работу в двухнедельный срок.

Ранее сообщалось, что на введение новых видов наказаний предпринимателей введут трехлетний мораторий. Также Мирзиёев заявил об отмене уголовной ответственности за нарушение правил торговли.

Также президент предложил списать задолженность предпринимателей в два триллиона сумов (более $182 млн).