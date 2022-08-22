экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане глава района принимал жителей, посадив их за территорией беседки

CentralAsia (UZ) -  Глава администрации Андижанского района принимал жалобы от населения, усадив заявителей за территорией беседки. Жители садились на стул за ее порогом, а глава района сидел внутри нее, передает издание Kun.uz.

После опубликованных в пресс-службе хокимията фотографий, в соцсетях подвергли критике подобные встречи с главой района, заявив, что «это не хоким, а хан».

В администрации же прокомментировали случай и заявили, что встречи проводятся таким образом из-за соблюдения социальной дистанции.

«Выездные приемы обращений граждан проводятся каждую субботу на открытой площадке районной администрации с соблюдением гражданами социальной дистанции», — говорится в сообщении администрации.

Издание привело в пример главы Ташкента Джахангира Артикхождаева, который проводит встречи с гражданами лицом к лицу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • 5 человек погибли при сходе оползня на шиитскую святыню в Ираке. Фото, видео
  • TMK Energy подтверждает высокое содержание газа в скважинах Snow Leopard в Монголии
  • В Узбекистане с 1 января НДС снизят до 12%, - Шавкат Мирзиеев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com