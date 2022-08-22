В Узбекистане глава района принимал жителей, посадив их за территорией беседки

- Узбекистан, общество
- 19:24, 22 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Глава администрации Андижанского района принимал жалобы от населения, усадив заявителей за территорией беседки. Жители садились на стул за ее порогом, а глава района сидел внутри нее, передает издание Kun.uz.
После опубликованных в пресс-службе хокимията фотографий, в соцсетях подвергли критике подобные встречи с главой района, заявив, что «это не хоким, а хан».
В администрации же прокомментировали случай и заявили, что встречи проводятся таким образом из-за соблюдения социальной дистанции.
«Выездные приемы обращений граждан проводятся каждую субботу на открытой площадке районной администрации с соблюдением гражданами социальной дистанции», — говорится в сообщении администрации.
Издание привело в пример главы Ташкента Джахангира Артикхождаева, который проводит встречи с гражданами лицом к лицу.