Шавкат Мирзиёев принял делегацию Конгресса США

- Узбекистан, политика
- 22:45, 22 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 августа принял делегацию США в составе конгрессменов Трента Келли и Дэрина Лахуда.
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.
Отдельное внимание стороны уделили продолжению активных межпарламентских обменов и практического взаимодействия со штатами Миссисипи и Иллинойс, которые представляют конгрессмены.
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