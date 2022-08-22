Шавкат Мирзиёев принял делегацию Конгресса США

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 августа принял делегацию США в составе конгрессменов Трента Келли и Дэрина Лахуда.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

Отдельное внимание стороны уделили продолжению активных межпарламентских обменов и практического взаимодействия со штатами Миссисипи и Иллинойс, которые представляют конгрессмены.