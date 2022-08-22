экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Граждане Афганистана незаконно перебрались на узбекский остров на Амударье, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  21 августа группа афганцев заняла остров Арал Пайгамбар на реке Амударья в Сурхандарьинской области, передает Телеграм-канал Sarhad.uz.

По данным издания, нарушители причалили к острову на лодках. Пограничники Узбекистана провели спецоперацию, в ходе которой задержали всех нарушителей госграницы — 24 человека. Сейчас устанавливаются их личности, ведется следствие.

В настоящее время территория острова «Арал Пайгамбар» находится под полным контролем приграничных войск Узбекистана.

Как выяснилось, граждане Афганистана заняли остров с целью добычи корня солодки, который в большом количестве произрастает в приграничных районах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монголия примет участие в Венецианском международном кинофестивале с фильмом «Сентябрьский снег»
  • За сутки в Монголии выявлено 64 новых случая заражения COVID-19
  • Гурбангулы Бердымухамедов открыл новые здания Управления для самообеспечения армии продуктами


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com