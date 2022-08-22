Граждане Афганистана незаконно перебрались на узбекский остров на Амударье, - СМИ

- Узбекистан, происшествия
- 23:58, 22 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - 21 августа группа афганцев заняла остров Арал Пайгамбар на реке Амударья в Сурхандарьинской области, передает Телеграм-канал Sarhad.uz.
По данным издания, нарушители причалили к острову на лодках. Пограничники Узбекистана провели спецоперацию, в ходе которой задержали всех нарушителей госграницы — 24 человека. Сейчас устанавливаются их личности, ведется следствие.
В настоящее время территория острова «Арал Пайгамбар» находится под полным контролем приграничных войск Узбекистана.
Как выяснилось, граждане Афганистана заняли остров с целью добычи корня солодки, который в большом количестве произрастает в приграничных районах.
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