Монгольские наездники добились успеха в самых сложных скачках в мире

CentralAsia (MNG) - Монгольские всадники отличились в самых сложных скачках в мире, заняв первое и второе места во втором заезде Монгольского дерби в этом году. После двухлетнего отсутствия самые длинные и сложные скачки в мире, Монгольское дерби, в этом году проводились дважды, чтобы наверстать упущенное из-за Covid.

Первую июльскую гонку выиграли американка Дейдра Гриффит и южноафриканец Виллемейн Йоост, но вторая гонка была более домашней: Э.Ууганбаяр из Монголии завоевал почести на выходных, опередив соотечественника Б.Эрдэнэсух, занявшую второе место вместе с Викторией Ванг.

Основанная на древней системе конных посыльных, которую использовал Чингисхан, в стране, где лошадь является королем, Дерби на 1000 км является самым тяжелым испытанием на планете для всадников на выносливость.

В то время как лошади меняются на контрольно-пропускных пунктах примерно каждые 35 км, всадникам приходится преодолевать в седле до 200 км в день и сталкиваться с проблемами езды на более чем 28 полудиких лошадях с разным темпераментом и способностями брыкаться, неизбежными падениями и несчастными случаями, которые случаться по пути и перемещаться по сложной местности, от гигантских песчаных дюн до замерзающих горных перевалов. 13-е монгольское дерби стартовало 10 августа с поистине международным полем; 46 гонщиков из 12 стран.

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