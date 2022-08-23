Xanadu получает одобрение Совета по надзору за иностранными инвестициями на сделку между медью и золотом в Монголии

CentralAsia (MNG) - Xanadu Mines получила одобрение Австралийского совета по контролю за иностранными инвестициями для китайского горнодобывающего гиганта Zijin на приобретение акций компании для разработки медно-золотого проекта Хармагтай в Монголии.

Уведомление совета директоров об отсутствии возражений является первым из трех разрешений, необходимых Zijin для продолжения трехэтапных инвестиций в Xanadu, о которых было объявлено в апреле.

Сделка по-прежнему требует одобрения правительства Китая и акционеров Xanadu для официального оформления.

Тем не менее, Xanadu уверен, что оба утверждения находятся в процессе, в дополнение к финансированию оставшихся двух инвестиционных фаз в предстоящем декабрьском квартале.

На первом этапе завершенной сделки Zijin инвестировала 5,6 млн долларов в общей сложности 139 млн полностью оплаченных обыкновенных акций, что дало ей 9,9% миноритарного пакета акций Xanadu.

На втором этапе Zijin инвестирует еще 5,7 млн долларов, чтобы увеличить свою долю до 19,99%.

На третьем этапе Zijin создаст совместное предприятие 50/50 с Khuiten Metals, которое в настоящее время полностью принадлежит Xanadu.

Khuiten владеет 76,5% акций рудника Хармагтай.

Zijin планирует приобрести акции Xanadu через свою дочернюю компанию Jinping Mining.

Инвестиции включают 20 миллионов долларов США для полного финансирования предварительного ТЭО и дополнительные 15 миллионов долларов США для финансирования продолжения разведки на Хармагтае.

После того, как три этапа инвестиций будут завершены, Xanadu сохранит контроль и останется оператором проекта, при этом любое изменение контроля требует предложения от Zijin после сделки при условии одобрения акционерами.

Утверждение Наблюдательным советом по иностранным инвестициям является важным шагом в завершении нашего соглашения с Zijin, подтверждающим одобрение сделки правительством Австралии. Это приближает нас на один шаг к финансированию, необходимому для разработки Хармагтая, к решению построить и продолжить реализацию его потенциала, — исполнительный председатель и управляющий директор Xanadu Mines Колин Мурхед.

Минеральные ресурсы проекта Xanadu Хармагтай оцениваются в огромные 1,1 миллиарда тонн для трех миллионов тонн содержащейся меди и восьми миллионов унций золота.

Основываясь на прогнозах предварительного исследования компании на первые пять лет производства, Хармагтай показывает уменьшительный коэффициент полосового проката всего 0,9, среднее содержание меди в размолотой стали 0,29%, и компания рассчитывает производить в среднем 37 000 тонн меди в год.

Xanadu заявляет, что позиционирует Хармагтай как «холм Кадия в Монголии» (“Cadia Hill of Mongolia”), имея в виду гигантский медно-золотой рудник, принадлежащий Newcrest Mining, в Новом Южном Уэльсе. Руководство говорит, что Kharmagtai хорошо сочетается с Cadia Hill по коэффициенту вскрыши, окалине и содержанию меди.

Мурхед знаком с операциями Newcrest: ранее он дослужился до исполнительного директора и с 2008 по 2015 год отвечал за глобальную разведку и разработку ресурсов в компании.

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