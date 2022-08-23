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Министр образования Монголии встретился с главой офиса ЮНФПА

CentralAsia (MNG) -  Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан принял главу Представительства ЮНФПА в Монголии доктора Халида Шарифи.

В рамках своей 6-й страновой программы для Монголии на 2017–2022 годы ЮНФПА в сотрудничестве с министерством реализовал комплексную программу обучения жизненным навыкам и половому воспитанию, отвечающую правам человека и гендерному равенству, и работал над улучшением политической среды. В этом контексте за последние 5 лет в аймаке Өмнөговь реализуется программа в области укрепления здоровья женщин и молодежи.

Министр Энх-Амгалан сказал, что есть возможность дальнейшего расширения программы и внедрения инновационных методов и лучших практик в сфере образования.

Стороны будут сотрудничать по следующим направлениям в рамках 7-й Страновой программы для Монголии на 2023-2027 годы:

  • Улучшить качество учебной программы по здоровью и потенциал учителей здоровья
  • Повысить сексуальное и репродуктивное образование школьных психологов и социальных работников.
  • Дальнейшее широкое сотрудничество по сокращению и прекращению насилия в школьной среде.
  • Внедрять знания о репродукции, половом воспитании, гендерном просвещении через соответствующие возрасту программы не только в общеобразовательной школе, но и в детском саду.
  • Организовать кампанию по улучшению всеобщего гендерного образования через средства массовой информации и по повышению осведомленности о гендерном равенстве среди старшеклассников.
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