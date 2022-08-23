Посольство Монголии организовало выставку азиатского искусства в Индии

CentralAsia (MNG) - Посольство Монголии в Нью-Дели организовало выставку азиатского искусства «Слияние азиатского искусства и культуры» в Международном центре доктора Б. Р. Амбедкара, Джанпат, Нью-Дели, 12–14 августа. Организаторами мероприятия выступили Всемирная женская организация (WWO) – ведущая спортивная и социально-культурная организация, а также Индийский совет по международной торговле, туризму и культуре (IITTCC).

Они открыли выставку вечером 12 августа в присутствии послов, в том числе дипломатов из различных посольств и высоких комиссий Азии и Африки.

Слияние азиатского искусства и культуры — это искренняя попытка вызвать художественное изобилие различных любителей — как начинающих, так и признанных художников из азиатских стран. Среди этих художников были Катрина Джунхва Ким из Южной Кореи, Сангита К. Мурти, Рашми, Кавита, Инду Трипати, Раджеш К. Танвар, Рахул, Сонал Кошик, Шрабани Банерджи и другие из Индии. В мероприятии также приняли участие особо одаренные художники со всей страны, которые выставили здесь свои картины.

Ганболд Дамбажав, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Нью-Дели, сказал: «Мы рады сотрудничать с WWO и IITTCC для организации художественной выставки «Слияние азиатского искусства и культуры» в Нью-Дели. Мероприятие вызвало отличный отклик со стороны азиатских стран, включая Индию, и стало свидетелем масштабного участия дипломатов, поддерживающих мероприятие, а также художников, участвующих в нем».

Доктор Ашма Бегум, председатель WWO, сказала: «В нашем стремлении продвигать саму концепцию ОДНА АЗИЯ — СИЛЬНАЯ АЗИЯ мы организовали художественную выставку «Слияние азиатского искусства и культуры» с участием художников из разных азиатских стран. Как известно, 21 век принадлежит Азии, а азиатские страны играют важную роль в определении «Нового мирового порядка», мы планируем продвигать саму концепцию ОДНА АЗИЯ-СИЛЬНАЯ АЗИЯ, объединяя их на общей платформе. Это делается с искренним намерением представить сильные стороны Азии в области искусства, культуры, языка, образования, дипломатических отношений, торговли, коммерции и промышленности».

Д-р Д. Эрве Кулибали из Буркина-Фасо, Западная Африка, соучредитель и президент IITTCC, сказал: «Я рад быть в официальной команде лиц, принимающих решения IITTCC, и я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в продвижение и создание прочный мост между Индией и африканским континентом в различных областях развития».

На мероприятии присутствовали посол Ливана Раби Нарш, посол Мьянмы – У Мо Чжо Аунг, посол Португалии – Карлос Перейра Маркеш, посол Гамбии – Феликс Баджи, посол Бутана – генерал-майор Ветсоп Намгьел, посол Египта – д-р Мохамед Морси, посол Черногории, посол Армении – Юрий Бабханян.

Высокопоставленные дипломаты из Соединенных Штатов Америки Г-жа Кэтрин Лемерри, советник по экономическим вопросам, Кения-Патрик, Канада – Райан, Бен Пагсли, 1-й секретарь юстиции и внутренних дел, Верховная комиссия Великобритании, Нью-Дели, Корея – Катрина Джунгва Ким, Армения – Владимир Погосян, второй секретарь и советник, Тигран Григорян (политический консул), США – г-жа Кетрин, дипломат, Филиппины – Марк Энтони (третий секретарь, политические и экономические вопросы), г-жа Этель Джейн П. Молина, помощник по экономическим вопросам, г-жа Рина Изабель П. де Чавес , Ассистент Маргарита Луганская

Г-н Эдуард Луганский, Василий Шагап Дипломат, г-жа Елена Барман Дипломат, Олег Осипов Директор по культуре России также приняли участие.

На мероприятии также присутствовали Дхирендра САЧАН ИАС, специальный секретарь правительства штата Уттар-Прадеш и председатель Федерации велосипедного спорта, UP, Аджай Кесри, комиссар IRS по подоходному налогу, Йоги Шри Приябрат Анимеш (председатель OOJ FOUNDATION). Радж Кумар, директор, Discovery, адвокат IAS Арун Тивари, SC, Махендра Сурана, утвержденный правительством Индии оценщик, посол Анил Тригунаят, посол Format Индии в Иордании, Ливия и Мальта, г-жа Смита Шривастава (генеральный директор Confluence), Амитав Шривастава ( основатель Confluence), Гаурав Гупта, президент GTTCI и др.

На мероприятии также присутствовала Дипа Малик, первая индийская женщина, завоевавшая медаль на Паралимпийских играх. Она также была награждена премией Падма Шри в 2012 году и Раджив Ганди Кхел Ратна в 2019 году. Дипа Малик, знаменосец индийского параспорта, — выдающаяся женщина. В настоящее время она является президентом Паралимпийского комитета Индии.

Церемония завершилась благодарственной речью доктора Ашмы Бегум, за которой последовало общение со СМИ. Организаторы рассказали, что крупная международная выставка в области торговли, туризма и культуры уже обсуждается с экспертами и готовится к следующему году.

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