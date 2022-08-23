Монголия выпустила семь международных облигаций с 2012 года

CentralAsia (MNG) - С 2012 года Монголия выпустила семь международных облигаций на сумму 5,2 млрд долларов США, причем все, кроме первой суверенной облигации, Chinggis Bond, названной в честь основателя Монгольской империи Чингисхана или Чингисхана, использовались для финансирования дефицита государственного бюджета. Также пришло время еще раз отметить, что облигация Чингисхана, единственная облигация, используемая для финансирования проектов, управляется неэффективно.

С 2013 года Монголия привлекла почти 3,7 млрд долларов США в виде кредитов по своп-соглашению от центрального банка Китая. По состоянию на 2020 год он выплатил 1,5 миллиарда долларов ссудного капитала, получив при этом еще одно продление срока погашения долга до конца 2023 года. Этот кредит является одним из первых, которые Монголия должна погасить.

В 2013 году Банк выпустил первые в истории Монголии облигации Samurai на сумму 30 млрд иен со сроком погашения 10 лет и ставкой купона 1.52%. Гарантия правительства Монголии и Японского банка международного сотрудничества (JBIC) позволила обеспечить долгосрочное финансирование с более низкой на тот момент процентной ставкой. Доходы от облигаций были использованы для финансирования доступного жилья, перерабатывающих заводов и сельскохозяйственных проектов в Монголии.

В мае этого года Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поручил Банку развития Монголии (DBM) изучить возможные варианты, включая досрочный платеж, для погашения непогашенных обязательств по самурайским облигациям. После этого Банк сможет и дальше управлять своими будущими обязательствами и улучшать общий долговой профиль. Этот шаг уменьшит общий государственный долг Монголии, поскольку срок погашения суверенной гарантии по облигациям истекает одновременно.

За исключением 2018 года, годовые расходы государственного бюджета Монголии превышали его доходы в течение последнего десятилетия.

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