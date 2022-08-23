В Мальмё, Швеция, прошел семинар команды энергоэффективного строительства «CEBEC» ЕС и Монголии

CentralAsia (MNG) - Европейские и монгольские университеты организовали семинар в Швеции для повышения качества высшего образования в Монголии.

15-18 августа 2022 г. 15-18 августа успешно прошел 14-й Семинар проекта «Энергоэффективные здания в условиях резкого континентального и солнечного климата» (CEBEC), финансируемого Европейским Союзом для повышения качества высшего образования в Монголии, успешно прошла 15-18 августа 2022 г. в Лундском университете, Швеция.

Монгольский университет науки и технологий (MУНТ), Монгольский университет естественных наук (MУЕН), Германо-монгольский институт ресурсов и технологий (GMIT) с монгольской стороны, а также Лундский университет из Швеции и Таллиннский технический университет из Эстонии сотрудничают в этот проект.

Для приобретения необходимого лабораторного оборудования, программного обеспечения и учебников, а также для разработки содержания курсов, которые будут преподаваться университетами с монгольской стороны, Лундский университет и Таллиннский технический университет делятся своими знаниями и опытом в этой области.

Несмотря на то, что проект был запущен в феврале 2020 года, из-за ситуации с COVID-19 14-е заседание стало первым очным заседанием. Во время семинара университеты обсудили мероприятия, выполненные по каждому пакету работ, а также их результаты, и запланировали следующие шаги. Кроме того, представители участвующих университетов посетили «Скандинавский институт зеленых крыш», компанию, которая работает в области зеленой инфраструктуры, такой как зеленые крыши, живые стены и управление ливневыми водами, а также «SYSAV» завод по переработке отходов в энергию в Мальмё, Швеция.

источник: Германо-монгольский институт ресурсов и технологий

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