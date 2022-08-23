Стало ясно, что экс-президент Баттулга Халтмаа будет привлечен к ответственности

CentralAsia (MNG) - Разговоры о том, что премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и бывший президент Баттулга Халтмаа начали войну и что Баттулга будет расследован и привлечен к ответственности, обсуждались в политической сфере с весны прошлого года. Но уже стало понятно, что все это не просто разговоры, а реальное событие.

Совсем недавно, во время заседания Кабмина, состоявшегося 3 августа, была создана рабочая группа с задачей расследования актов преднамеренного срыва и саботажа развития стратегического сектора Монголии со стороны правоохранительных органов и взыскания стоимости упущенных возможностей. Рабочая группа обязана подать жалобу от имени правительства в правоохранительные органы для расследования срыва крупного проекта кем-то от имени народа как злонамеренной деятельности и потребовать возмещения стоимости упущенная возможность в гражданском порядке.

Первым заданием рабочей группы станет дело о создании препятствия строительству железной дороги Гасуунсухайт со стороны бывшего президента Баттулга Халтмаа.

По словам руководителя этой рабочей группы, министра юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ, стоимость упущенных возможностей, вызванных Баттулга Халтмаа для Монголии, оценивается в 80-90 трлн тугриков (примерно $ 25,07 - 28,2 млрд).

Кроме того, против Баттулга Халтмаа возбуждено дело по кредиту Банка развития. Поэтому оперативники Следственного управления Агентства по борьбе с коррупцией дважды потребовали Баттулга Халтмаа явиться и дать объяснительную, но он не явился. По словам источника, материалы дела в отношении Баттулга Халтмаа практически завершены, поэтому арест – вопрос времени. Самое главное, что премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай твердо стоит на том, что правильно привлекать к ответственности бывшего президента Баттулга Халтмаа.

источник: sonin.mn

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