В Монголии за сутки выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 97 новых случаев заражения COVID-19.

Из них 60 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 37 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.

В стране за сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии составляет 2 125.

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