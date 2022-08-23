Талибы задержали в Кабуле американского режиссера Айвора Ширера и афганского продюсера Файзуллу Файзбахша

Айвор Ширер

CentralAsia (CA) - Комитет защиты журналистов заявил в пятницу, что власти талибов должны немедленно освободить американского журналиста и независимого режиссера Айвора Ширера и афганского продюсера Файзуллу Файзбахша и прекратить задержания журналистов, пишет CPJ.

17 августа Ширер и Файзбахш снимали в районе Шерпур 10-го округа в Кабуле, где ранее в августе в результате удара американского беспилотника был убит лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири, тогда их остановили несколько охранников, согласно сообщению агентства U.S. Телекомпания «Голос Америки», финансируемая Конгрессом, и два журналиста, знакомые с этим делом, обратились к КЗЖ на условиях анонимности, сославшись на опасения репрессий со стороны талибов.

Охранники допрашивали их об деятельности и проверяли разрешения на работу, удостоверения личности и паспорта. Затем они конфисковали мобильные телефоны журналистов, задержали их на пару часов и неоднократно называли «американскими шпионами», по словам журналистов, знакомых с делом.

Затем сотрудники службы безопасности позвонили в разведку талибов. Прибыло около 50 вооруженных сотрудников спецслужб, которые завязали глаза Ширеру и Файзбахшу и перевезли их в неизвестном направлении, сообщили журналисты, знакомые с делом.

КЗЖ не смог установить причину задержания Ширера и Файзбахша или место их содержания.

«Растущее давление со стороны талибов и увеличивающееся число задержаний журналистов и работников СМИ показывают полное отсутствие приверженности этой группировки принципу свободы прессы в Афганистане», — сказал директор программы КЗЖ Карлос Мартинес де ла Серна. «Чиновники «Талибана» должны немедленно освободить Ширера и Файзбахша и прекратить их запугивание и давление на прессу в Афганистане».

По словам журналистов, знакомых с делом, в феврале 2022 года Ширер прибыл в Афганистан по месячной визе после получения разрешения на работу от Министерства иностранных дел талибов для производства документального фильма о последних 40 годах истории Афганистана. Кино- и видеоработы Ширера демонстрировались в музеях и на кинофестивалях в США и за рубежом.

По словам журналистов, знакомых с этим делом, Файзбахш работает продюсером, поддерживающим международных журналистов в Афганистане. 3 марта Ширер получил разрешение на работу на один год от министерства труда и социальных дел движения «Талибан» и смог продлить свою визу до сентября.

В середине июня Ширера вызвали в МИД талибов, где представитель министерства Абдул Кахар Балхи допросил его и попросил представить его прошлую работу, сообщил КЗЖ один из журналистов, знакомых с этим делом. Ширеру сказали, что его вызвали, потому что разведка талибов с подозрением относится к его присутствию в Кабуле.

В середине июля несколько агентов талибов посетили гостевой дом, где Ширер остановился в Кабуле, и расспросили его о его работе и пребывании, по словам журналиста, знакомого с этим делом, Ширер не знал, был ли этот визит обычным или же он стал мишенью из-за своего присутствия.

16 августа Балхи снова вызвал Ширера. Ширер сказал журналисту, что он обеспокоен повесткой и не знает, продлят ли талибы его визу до сентября или вышлют его из страны. КЗЖ не смог подтвердить дополнительную информацию о встрече 16 августа.

КЗЖ связался с Балхи и представителем талибов Забихуллой Муджахидом для комментариев через приложение для обмена сообщениями, но не получил ответа.