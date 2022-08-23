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В Казахстане ввели предельные розничные цены на ГСМ  

CentralAsia (KZ) -  С 22 августа в Казахстане вступает в силу приказ министерства энергетики, по которому на приграничных с другими государствами территориях Казахстана вводятся предельные цены на розничную продажу дизельного топлива.

Эти меры министерство энергетики объясняет необходимостью не допустить дефицита дизельного топлива.

«Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне. Цены на бензин: Аи-80 — 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют 187 тенге за литр, в других областях Казахстана — 182 тенге за литр, цена на дизельное топливо — 450 тенге за литр», — говорится в пресс-релизе Минэнерго.

Также уточняется, что установлен лимит на дизельное топливо. Граждане Казахстана могут купить в сутки 100 литров по цене 230–260 тенге за литр в зависимости от региона. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов при предъявлении свидетельства о регистрации автотранспорта в Казахстане утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230–260 тенге за литр в зависимости от региона.

Остальным категориям лиц, в том числе и иностранным гражданам, а также тем, кто намерен покупать свыше указанных лимитов, дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Сообщается, что в первую очередь дизельное топливо будет поставляться для сельхозпроизводителей и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь, а в случае недостачи необходимые объемы будут импортированы.

Приказ министерства энергетики действует до 9 января 2023 года.

По сообщениям местных СМИ, на прошлой неделе в ряде регионов автозаправочные станции ввели ограничения на продажу дизельного топлива. На некоторых заправках его начали продавать по талонам или не больше 50 литров в одни руки.

Минэнерго, комментируя ситуацию с дизтопливом в стране, заявило о причастности иностранцев, покупающих дизтопливо в больших объёмах из-за низкой цены на приграничных территориях, к возникшему дефициту.

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