Число погибших при наводнениях в Пакистане возросло до 820 человек
- Азия и мир, происшествия
- 9:47, 23 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Не меньше 820 человек погибли и 1315 пострадали при наводнениях в Пакистане с середины июня, передает «Синьхуа» данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.
Среди жертв наводнений — 304 ребенка. Разрушено около 2,9 тыс. дорог, больше 72 тыс. домов и 129 мостов, погибло больше 500 тыс. голов скота. Спасательные операции продолжаются. Синоптики ожидают, что проливные дожди продолжатся.
Муссонные дожди в Пакистане привели к наводнениям и оползням по всей территории страны. Из-за сложной паводковой ситуации объявлено чрезвычайное положение. Власти просят ООН и другие международные организации оказать срочную гуманитарную помощь.
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