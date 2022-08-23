Число погибших при наводнениях в Пакистане возросло до 820 человек

CentralAsia (CA) - Не меньше 820 человек погибли и 1315 пострадали при наводнениях в Пакистане с середины июня, передает «Синьхуа» данные Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

Среди жертв наводнений — 304 ребенка. Разрушено около 2,9 тыс. дорог, больше 72 тыс. домов и 129 мостов, погибло больше 500 тыс. голов скота. Спасательные операции продолжаются. Синоптики ожидают, что проливные дожди продолжатся.

Муссонные дожди в Пакистане привели к наводнениям и оползням по всей территории страны. Из-за сложной паводковой ситуации объявлено чрезвычайное положение. Власти просят ООН и другие международные организации оказать срочную гуманитарную помощь.