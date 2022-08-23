Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в Узбекистане, - СМИ

- Узбекистан, политика
- 9:48, 23 августа 2022
- Просмотров: 1098
CentralAsia (UZ) - Президент России пригласил Эрдогана на заседание Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Узбекистане. Сообщается, что президент Сирии Башар Асад также был приглашен на это заседание Путиным.
В этом контексте сообщается, что между тремя лидерами может состояться встреча, передает турецкое издание Тasnim.
Согласно сообщению, лидер турецкой непарламентской партии «Ватан» Догу Перинчек объявил, что в следующем месяце они посетят Сирию и встретятся с официальными лицами Асада.
Перинчек заявил, что они получили приглашение от правительства Асада посетить Сирию 8 месяцев назад.
Он также назвал необоснованными утверждения о том, что переговоров не будет.
«У г-на Башара Асада есть несколько визитов. У него встречи с Саудовской Аравией. Он поедет в Узбекистан и примет участие во встрече Шанхайской организации сотрудничества», - добавил Перинчек.