Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите ШОС в Узбекистане, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Президент России пригласил Эрдогана на заседание Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Узбекистане. Сообщается, что президент Сирии Башар Асад также был приглашен на это заседание Путиным.

В этом контексте сообщается, что между тремя лидерами может состояться встреча, передает турецкое издание Тasnim.

Согласно сообщению, лидер турецкой непарламентской партии «Ватан» Догу Перинчек объявил, что в следующем месяце они посетят Сирию и встретятся с официальными лицами Асада.

Перинчек заявил, что они получили приглашение от правительства Асада посетить Сирию 8 месяцев назад.

Он также назвал необоснованными утверждения о том, что переговоров не будет.

«У г-на Башара Асада есть несколько визитов. У него встречи с Саудовской Аравией. Он поедет в Узбекистан и примет участие во встрече Шанхайской организации сотрудничества», - добавил Перинчек.