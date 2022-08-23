В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом — 328 случаев за сутки
- Азия и мир, общество
- 9:53, 23 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает 23 августа оперативный штаб.
Вчера было 478.
По регионам:
в Карагандинской области – 74;
в городе Нур-Султан – 70;
в городе Алматы – 40;
в ЗКО – 26;
в Акмолинской области – 23;
в Костанайской области – 20;
в Мангистауской области – 12;
в Павлодарской области – 12;
в Жетысуской области – 10;
в ВКО – 9;
в Актюбинской области – 8;
в Алматинской области – 6;
в Атырауской области – 6;
в Жамбылской области – 4;
в Абайской области – 2;
в городе Шымкент – 2;
в СКО – 2;
в Улытауской области - 1;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 384 355 случаев.
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