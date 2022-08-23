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В Казахстане снижается заболеваемость коронавирусом — 328 случаев за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает 23 августа оперативный штаб.

Вчера было 478.

По регионам:

в Карагандинской области – 74;

в городе Нур-Султан – 70;

в городе Алматы – 40;

в ЗКО – 26;

в Акмолинской области – 23;

в Костанайской области – 20;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 12;

в Жетысуской области – 10;

в ВКО – 9;

в Актюбинской области – 8;

в Алматинской области – 6;

в Атырауской области – 6;

в Жамбылской области – 4;

в Абайской области – 2;

в городе Шымкент – 2;

в СКО – 2;

в Улытауской области - 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 384 355 случаев.

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