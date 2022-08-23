Путин подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно. Документ опубликован 22 августа на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», — говорится в указе.

Ранее в этот день Путин выразил соболезнования семье погибшей, в том числе ее отцу, философу Александру Дугину. Глава государства назвал ее убийство «подлым, жестоким преступлением».

Дарья Дугина — дочь известного политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Они вдвоем приехали на фестиваль «Традиция», который проходил 20 августа в Подмосковье.

После окончания мероприятия отец и дочь Дугины предполагали уехать вместе, но в итоге отправились в разных автомобилях. Машина его дочери взорвалась через несколько минут после отъезда.

По словам очевидцев, автомобиль взорвался во время движения. За рулем находилась женщина, она погибла. Следственный комитет подтвердил, что это была Дарья Дугина.

Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии преступления. Там рассказали, что исполнительница убийства — гражданка Украины Наталья Вовк, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан.

Александр Дугин он выступал за ввод российских войск в Украину и «оккупации» практически всей ее территории.

Дарья Дугина разделяла идеи отца и также занималась общественной деятельностью. Вместе с отцом она была внесена в санкционные списки Великобритании.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что Киев не имеет отношения к подрыву автомобиля Дарьи Дугиной. Он подчеркивал, что Украина — «не криминальное, и тем более не террористическое государство»