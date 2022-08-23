Главнокомандующий ВСУ озвучил количество погибших украинских военных за полгода военных действий

Валерий Залужный

CentralAsia (CA) - С начала военного конфликта России и Украины погибло около 9 тыс. украинских военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный на форуме «Защитники. Перекличка». Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

В прошлый раз украинская сторона раскрывала общую цифру потерь в апреле. Тогда президент Украины Владимир Зеленский говорил, что с 24 февраля в стране погибли 2 503 человека. В июне Зеленский сообщал, что ВСУ ежедневно теряли убитыми 60–100 человек. По его словам, в июле, после снижения интенсивности военных действий, в день погибало по 30 человек.

В начале июня советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что Украина оценивает потери своих военных примерно в 10 тыс. человек. По его словам, в начале военных действий Украина теряла по 100 военнослужащих в день.

Минобороны России последний раз называло число погибших в ходе военного конфликта в конце марта. Тогда ведомство сообщило, что за месяц военных действий погиб 1 351 военнослужащий.