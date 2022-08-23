CentralAsia (MNG) - Согласно анализу, проведенному японской компанией Mitsui Bussan, сточные воды кожевенной промышленности Монголии показали хорошие результаты. Таким образом можно очищать и повторно использовать сточные воды, говорят представители компании.

Кроме того, были представлены исследования и информация о повторном использовании не только кожевенной промышленности, но и бытовых сточных вод.

Кроме того, японская компания выразила готовность поддерживать и сотрудничать с Монголией, поскольку производство энергии ветра в качестве источника возобновляемой энергии вполне возможно.

В целях снижения загрязнения окружающей среды состоялся обмен информацией о высокотехнологичных печах для сжигания и утилизации отходов, произведенных в Японии. Представители японской компании сказали, что если печь будет введена в эксплуатацию, они могут предоставить техническую и технологическую консультацию и поддержку.

Министр охраны окружающей среды Б. Бат-Эрдэнэ выразил готовность сотрудничать с Иши Ёсихико, представителем Mitsui Bussan Ltd. в Монголии с Тацуми Шимоно, представителем Центра содействия повторному использованию воды, и с Эми Комая, директором ООО «Комахалтик».

Сточные воды — продукт физиологической жизнедеятельности человека, а также его хозяйственной и производственной деятельности. В зависимости от природы образования сточные воды подразделяются на бытовые (хозяйственно-фекальные) и промышленные. По составу и характеру бытовые воды довольно постоянны, сточные промышленные воды отличаются большим разнообразием.

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