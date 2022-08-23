В Ташкенте проходит международный фестиваль с участием военных оркестров стран-участниц ШОС

CentralAsia (UZ) - 22 августа в Ташкенте впервые стартовал международный фестиваль «Труба мира» с участием коллективов военных оркестров стран-участниц и наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества.

На площади Дворца искусств «Дружба народов» в исполнении военного оркестра Республики Беларусь, на площади Комитета межнациональных отношений — военного оркестра Российской Федерации, на площади парка «Ашхобод» — военного оркестра Республики Таджикистан, на площади торгового комплекса «Мегапланет» — военного оркестра Кыргызской Республики, в аллее «Голубые купола» — военного оркестра Республики Индия, на площади Государственного академического большого театра имени Алишера Навои — военного оркестра Китайской Народной Республики звучат лучшие образцы музыкальных произведений в исполнении военных оркестров разных государств.

На фестивале исполняется музыка, воспевающая патриотизм, отвагу и мужество, музыкальные произведения мировой классики, эстрадная и джазовая музыка, демонстрируются показательные строевые выступления.