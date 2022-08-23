ISW: Российские войска продолжают наземные атаки в Изюме, Северске и Бахмуте (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:25, 23 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 22 на 23 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска проводят локальные диверсионные атаки юго-западнее и юго-восточнее Изюма.
Также российская армия продолжает наземные атаки к юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и югу от Бахмута.
Выводы института:
Российские силы продолжают попытки наступления в северной и западной окраине Донецка и проводят ограниченные наземные атаки к юго-западу от Донецка.
Украинская разведка заявила, что Луганская Народная Республика (ЛНР) с 1 сентября начнет процессы «всеобщей мобилизации».
Российские войска добились незначительных успехов на линии Николаев-Херсон.
Приморский край объявил о формировании нового ремонтно-служебного добровольческого батальона.
Украинские войска продолжают наносить удары по российским войскам Мелитополе.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.