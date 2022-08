ISW: Российские войска продолжают наземные атаки в Изюме, Северске и Бахмуте (карта военных действий в Украине)

// Минобороны России

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 22 на 23 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска проводят локальные диверсионные атаки юго-западнее и юго-восточнее Изюма.

Также российская армия продолжает наземные атаки к юго-востоку от Северска, а также к северо-востоку и югу от Бахмута.

Выводы института:

Российские силы продолжают попытки наступления в северной и западной окраине Донецка и проводят ограниченные наземные атаки к юго-западу от Донецка.

Украинская разведка заявила, что Луганская Народная Республика (ЛНР) с 1 сентября начнет процессы «всеобщей мобилизации».

Российские войска добились незначительных успехов на линии Николаев-Херсон.

Приморский край объявил о формировании нового ремонтно-служебного добровольческого батальона.

Украинские войска продолжают наносить удары по российским войскам Мелитополе.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.