Интерпол задержал в Петербурге создателя финансовой пирамиды в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Задержан гражданин, разыскиваемый Интерполом Узбекистана - сообщает пресс-служба Национального центрального бюро Интерпола в Республике Узбекистан

Установлено, что летом прошлого года, злоумышленник посредством создания группы в Telegram, сообщил её участникам о возможности получения 100% прибыли. Для этого им надо было отправлять ему денежные средства на банковскую пластиковую карту. После получения денежных средств злоумышленник скрылся и не выполнил своих обещаний.

Летом текущего года мужчина был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин скрывается в городе Санкт-Петербург Российской Федерации. Мужчина был задержан и в данный момент ожидает экстрадиции в Узбекистан.

Задержанному инкриминирована часть 3 статьи «Мошенничество» Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.