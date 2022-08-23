Глава Башкортостана Радий Хабиров проводит отпуск в Узбекистане

Радий Хабиров

CentralAsia (UZ) - Глава Башкирии Радий Хабиров проводит четырехдневный отпуск в Узбекистане. Об этом руководитель региона сообщил в соцсетях. В частности, Хабиров побывал в Самарканде и Бухаре. В Бухаре он посетил древнюю мечеть, в которой проводили богослужения и мусульмане, и евреи.

«Главная моя цель здесь – напитаться идеями, которые лягут в основу формирования Евразийского музея кочевых цивилизаций, – написал глава РБ. – Вы знаете, что мы его планируем создать у нас в Чишминском районе. В Башкортостане тоже есть места, связанные с Тамерланом, и мы обязательно будем развивать это наследие».

19 августа Хабиров поделился в соцсетях своими впечатлениями от Узбекистана. Глава РБ назвал его потрясающе красивым. «Здесь есть что посмотреть – столичную жизнь Ташкента, туристические жемчужины Самарканд, Бухару и Хиву, Ферганскую долину и в частности Наманган. В одной только Наманганской области 27 исторических объектов и святых мест. Медресе, мечети, мавзолеи… Это цветущий благодатный край, особенно весной и осенью, когда в изобилии фрукты и овощи. Мне бы очень хотелось, чтобы и туристы из Башкортостана открыли его для себя», – написал Хабиров.