Японская группа Tokushukai Medical Group создаст новый сердечно-сосудистый центр в Монголии

Центральный офис группы Tokushukai Medical

CentralAsia (MNG) - По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, по приглашению премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, лидер правящей фракции Либерально-демократической партии в парламенте Японии Хаяси Мотоо находится с визитом ь Монголии.

В ходе этого визита президент компании Tokushukai Medical Group Кацухико Одзаки, объединяющей крупнейшие частные больницы Японии, объявил о создании в Монголии Центра сердечно-сосудистых заболеваний. Он сказал, что до сегодняшнего дня /23.08.2022/ наша команда встретилась в общей сложности с четырьмя больницами в Монголии. Эти четыре больницы приехали, чтобы оказать некоторую поддержку. Пока не решено, с какой больницей сотрудничать. Однако было принято решение о создании центра сердечно-сосудистой хирургии. Наша группа была создана с целью распространения передовых японских клинических методов в мире. Он сообщил, что намерен внести свой вклад не только в строительство здания больницы, но и в развитие людских ресурсов и оборудования.

Кроме того, президент и главный исполнительный директор Tokushukai Medical Group: Кацухико Одзаки — один из врачей, выполнивших самые успешные сердечно-сосудистые операции в стране.

Кацухико Одзаки

Tokushukai Group управляет 340 учреждениями, включая 70 больниц по всей Японии. TIS была основана в октябре 2009 года как отдел информационных систем группы Tokushukai. С момента создания TIS работала над внедрением электронной карты в каждую группу больниц, созданием инфраструктуры для хранения больших медицинских данных, содержащих более 11 миллионов человек, и разработкой системы, выполняющей статистический анализ этих больших данных.

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