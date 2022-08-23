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Зеленский назвал черту, за которой будут невозможны переговоры с Россией

CentralAsia (CA) -  «Красной линией» для Украины, за которой будут невозможны какие-либо переговоры с Россией, станет суд над пленными украинскими военными в Мариуполе, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало»,— сказал Зеленский.

10 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщал об активной подготовке к трибуналу. Первое судебное заседание может состояться в Мариуполе до конца лета, подчеркивал он. «Задача — максимально открытое проведение трибунала», — добавлял глава республики, уточняя, что для этого нужна исчерпывающая доказательная база, а также присутствие международных деятелей и СМИ.

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