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В Узбекистане будут ежегодно проводить конкурс IT-стартапов на $1 миллион

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новые меры по развитию информационно-коммуникационной отрасли Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Единого портала госуслуг (ЕПИГУ) РУз.

Документ обозначает новые инициативы по господдержке стартапов в отрасли IT. Так, с 1 октября Фонд поддержки молодых предпринимателей будет на конкурсной основе выделять проектам в сферах IT-образования, разработки ПО и экспорта цифровых услуг гранты до 1 млрд сумов ($91 млн).

Начиная с 2023 года, среди техностартапов ежегодно будет проводиться конкурс на Президентскую премию с призовым фондом в $1 млн.

Кроме того, во всех регионах Узбекистана поэтапно откроют центры экспорта дистанционных онлайн-услуг (BPO). Работы в этом направлении планируется начать уже 1 сентября.

Также постановление предусматривает расширение доступа к интернету и онлайн-услугам. Отмечается, что до конца 2022 года планируется охватить сетями высокоскоростной мобильной связи 98% населённых пунктов, а также 60% международных автомагистралей.

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