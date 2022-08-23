В ООН сообщили о рекордной нехватке средств для гумпомощи

CentralAsia (CA) - ООН столкнулась с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру, в том числе из-за фокуса богатых стран-доноров на помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

По словам главы управления ООН по гуманитарной помощи, в 2022 году подразделениям организации и частным группам, с которыми они работают, потребуется $48,7 млрд для помощи свыше 200 млн человек. Однако более чем за семь месяцев удалось собрать менее трети этой суммы. «Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо видели, главным образом потому что число уязвимых людей, нуждающихся в поддержке, быстро растет», — сказал глава управления ООН по гуманитарной и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Основная часть помощи поступает от нескольких стран-доноров — США, ЕС, нескольких отдельных европейских стран, Японии и Канады. Средства распределяет ООН, но чаще всего доноры выделяют деньги на конкретные программы и государства.

«Это катастрофическое стечение множества различных обстоятельств: есть кризис на Украине, которой по внутриполитическим причинам многим крупным донорам приходится выделять много средств, а помимо этого, есть обычный набор кризисов, которые усугубляются COVID и климатом», — пояснил бывший сотрудник ООН и эксперт по финансам организации Юджин Чен.

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Кэтрин Махоуни заявила, что конфликт на Украине продемонстрировал возможность эффективной мобилизации средств на помощь стране «при наличии политической ангажированности». По ее словам, гуманитарные организации «вынуждены делать душераздирающий выбор».

В августе УВКБ ООН сообщило, что в этом году на помощь беженцам необходимо $10,7 млрд — сейчас из этой суммы доступно лишь 45%. В июньском отчете управление указало, что остальные страны мира вынуждены «платить» за последствия военных действий на Украине, так как основной фокус гуманитарной помощи приходится именно на эту страну.

The New York Times отмечает, что кроме ситуации на Украине к нехватке финансирования и увеличению числа нуждающихся в гумпомощи привели продовольственный кризис, пандемия коронавируса, кризис в Афганистане и конфликты в других странах.

По последним данным ООН, число украинцев, покинувших страну с начала российских военных действий, превысило 6,6 млн. После начала боевых действий многие страны мира осудили действия Москвы и предоставили Украине помощь — как гуманитарную, так и военную и экономическую. В июне объем гуманитарной помощи Украине ($12,9 млрд) превысил стоимость плана ООН по борьбе с коронавирусом ($9,5 млрд).