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В Ташкенте женщина в алкогольном опьянении попала под поезд и осталась жива

CentralAsia (UZ) -  В Яшнабадском районе Ташкента 16 августа в 23:30 электричка наехала на 35-летнюю женщину, передаёт телеканал «Миллий».

Как сообщается, машинист поезда, увидев сидящую на рельсах женщину, несколько раз подавал сигнал, после совершил аварийную остановку, но полностью остановить состав не удалось.

Сотрудники железной дороги и правоохранители доставили пострадавшую в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, легкое сотрясение мозга и перелом лобной кости. Женщине разрешили вернуться домой после улучшения состояния здоровья.

Расследование установило, что женщина находилась на рельсах в состоянии алкогольного опьянения.

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