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В Ташкенте закрыли детдом, ставший известным после акции протеста воспитанников

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте закрыт дом «Мехрибонлик» («Дом Милосердия») №21. Об этом сообщает сайт Mehribonlik.uz.

Ранее в детдоме воспитывались 122 ребенка в возрасте от пяти до 18 лет. Сегодня 67 из них растут в приемных семьях или семейных домах, над 50 мальчиками и девочками оформлено опекунство или патронат. Шестеро детей возвращены родителям или близким родственникам. Кто-то вырос, достиг совершеннолетия, поступил на учебу и покинул стены детдома.

Последнее время в 21-м доме Мехрибонлик жили 27 воспитанников. Их перевели в детдом №22 имени А. Хлебушкиной, а 21-й закрыли.

Расформированный детдом привлек к себе внимание весной, после того как в апреле его воспитанники провели акцию протеста, выразив недовольство медсестрой. Детдом посетили детский омбудсмен и рабочая группа во главе с прокурором Юнусабадского района города Ташкента. Они заявили, что в учреждении нарушались права и свободы детей, выявлены случаи хищения крупных сумм денег, выделенных детдому. По этим фактам было возбуждено уголовное дело, директора дома Мехрибонлик №21 уволили.

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