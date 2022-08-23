Германия больше не может поставлять оружие Украине из собственных запасов

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CentralAsia (CA) - Трое депутатов немецкого парламента призвали увеличить поставки оружия Украине, в том числе за счет запасов бундесвера. В Министерстве обороны ФРГ заявили, что не могут этого сделать.

С инициативой о наращивании поставок выступили Кристиана Клинка (Социал-демократическая партия), Сары Нанни и Александра Мюллера (обе — от Свободной демократической партии), сообщил Spiegel. Политики убеждены, что нужно «поддержать борьбу Киева за выживание», а возможности самой немецкой армии «могут и должны» отойти на второй план.

Однако в Минобороны считают, что бундесвер не может быть ослаблен еще больше. «Что касается поставок от бундесвера, мы подошли к допустимому пределу»,— пояснил Spiegel представитель министра обороны Кристин Ламбрехт.

В конце июня был обнародован полный список вооружения, которое Германия предоставила украинской армии, 22 июня. В перечень, в частности, вошли семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 40 разведывательных дронов, 13 бронетранспортеров М113, 30 зенитных самоходных установок Gepard и три реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что власти ФРГ отправляют на Украину самое новое оружие. По его словам, некоторые из этих систем «настолько новы», что их пока нет у армии Германии.