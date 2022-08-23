Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Украину

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CentralAsia (CA) - Государственный департамент США призвал американцев срочно покинуть территорию Украины, поскольку, по информации ведомства, возможна активизация военных действий. Об этом говорится в сообщении на сайте американского посольства в Киеве.

«В Госдепартаменте есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Кроме того, в нем содержатся рекомендации к действиям на случай попадания гражданских лиц под обстрел.

В диппредставительстве добавили, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна и условия могут ухудшиться без предупреждения.