Human Rights Watch призвала Таджикистан прекратить преследования жителей ГБАО

CentralAsia (TJ) - Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Таджикистана прекратить незаконные аресты и несправедливые суды над жителями Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

HRW распространила 23 августа обращение, в котором говорится: «Власти Таджикистана должны положить конец этой практике и придерживаться своих международных соглашений для обеспечения справедливого судебного разбирательства».

В обращении правозащитной организации отмечается, что десятки жителей этого горного региона, задержанных после майских митингов, могут быть несправедливо осуждены за закрытыми дверями.

«Суды над лицами, обвиняемых в тяжких преступлениях, проходят в условиях отсутствия доступа к адвокатам и без предоставления доказательств их вины, что является незаконным», — говорится в обращении.

После митингов и беспорядков в мае этого года в ГБАО, в результате которых погибли десятки человек, правоохранительные органы задержали сотни человек, в том числе гражданских активистов Бадахшана, по обвинению в подстрекательстве к этим беспорядкам, а некоторые из них уже получили длительные тюремные сроки. Задержанные и их родственники утверждают, что обвинения не имеют никаких оснований.

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