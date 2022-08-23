экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Human Rights Watch призвала Таджикистан прекратить преследования жителей ГБАО

CentralAsia (TJ) -  Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Таджикистана прекратить незаконные аресты и несправедливые суды над жителями Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

HRW распространила 23 августа обращение, в котором говорится: «Власти Таджикистана должны положить конец этой практике и придерживаться своих международных соглашений для обеспечения справедливого судебного разбирательства».

В обращении правозащитной организации отмечается, что десятки жителей этого горного региона, задержанных после майских митингов, могут быть несправедливо осуждены за закрытыми дверями.

«Суды над лицами, обвиняемых в тяжких преступлениях, проходят в условиях отсутствия доступа к адвокатам и без предоставления доказательств их вины, что является незаконным», — говорится в обращении.

После митингов и беспорядков в мае этого года в ГБАО, в результате которых погибли десятки человек, правоохранительные органы задержали сотни человек, в том числе гражданских активистов Бадахшана, по обвинению в подстрекательстве к этим беспорядкам, а некоторые из них уже получили длительные тюремные сроки. Задержанные и их родственники утверждают, что обвинения не имеют никаких оснований.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Ташкенте женщина в алкогольном опьянении попала под поезд и осталась жива
  • Главнокомандующий ВСУ озвучил количество погибших украинских военных за полгода военных действий
  • Human Rights Watch призвала Таджикистан прекратить преследования жителей ГБАО


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com