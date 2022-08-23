Апелляционный суд оправдал бывшего посла Казахстана в Узбекистане в деле о злоупотреблении полномочиями

Анарбек Карашев и Ерик Утембаев

CentralAsia (KZ) - Апелляция пересмотрела дело в отношении экс-ответсекретаря МИД Анарбека Карашева, бывшего посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева и директора подрядной организации Нурекенова, передает пресс-служба суда.

«Апелляционная коллегия пришла к выводу, что фактически по делу отсутствует ущерб, который является составной частью состава “злоупотребление служебными полномочиями”. Обвинением не доказана причинно-следственная связь между деянием и последствиями, наступившими в результате злоупотребления Карашевым А. Б. должностными полномочиями и пособничества Утембаева и Нурекенова, что является обязательным признаком состава преступления», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что для признания лица виновным в злоупотреблении должностными полномочиями необходимо было установить наличие цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесение вреда другим лицам или организациям при использовании служебных полномочий.

«В ходе судебного следствия в апелляционной инстанции не нашло своего подтверждения злоупотребление служебным положением Карашевым и пособничество со стороны Утембаева и Нурекенова. По результатам рассмотрения дела судебной коллегией по уголовным делам вынесен оправдательный приговор», – заявили в суде.

Приговором суда от 18 сентября 2020 года бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел Анарбек Карашев был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, бывший посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев и директор подрядной организации Б. Нурекенов – в пособничестве указанным действиям.

Изначально действия Карашева расценивались как хищение средств, выделенных на строительство здания посольства Казахстана в Ташкенте. Однако в ходе разбирательств суд переквалифицировал их в злоупотребление полномочиями.

В апреле 2022 года стало известно, что дело было направлено на новое рассмотрение. В Верховном суде пришли к выводу, что досудебное расследование и судебное следствие по делу проведены односторонне и неполно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения