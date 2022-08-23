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В Таджикистане медработников в четвертый раз вакцинируют от COVID-19

CentralAsia (TJ) -  На территории Таджикистане продолжаются профилактические мероприятия по предотвращению распространения инфекции, пишет «Азия Плюс».

С учетом роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде стран, в Таджикистане с 16 августа стартовала прививочная кампания среди медицинских работников Таджикистана, четвертая по счету, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным Минздрава, по состоянию на 19 августа первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились более 5,3 млн человек, вторую дозу препарата получили 5,22 млн человек. При этом, третьей дозой вакцинировались более 4,9 млн человек.

Всего в целях вакцинации граждан против коронавируса направлено 18,29 млн доз вакцины.

В пресс-службе ведомства добавили, что последний случай заражения коронавирусом в Таджикистане был зарегистрирован 20 февраля текущего года. Ситуация с заболеваемостью на территории страны находится на «благополучном уровне», заявили в Минздраве.

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Коронавирус в Таджикистане
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